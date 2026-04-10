MONTECARLO. Avanti senza incertezze. E soprattutto dimostrando di aver dimenticato i problemi fisici accusati nel turno precedente contro Machac. Jannik Sinner batte in due set il canadese Auger-Aliassime sulla terra rossa del Principato e approda alle semifinali, dove incontrerà, per l’ennesima sfida, il tedesco Sasha Zverev.

Il match.

Il match inizia subito forte, con entrambi i giocatori costretti ai vantaggi per mantenere il proprio servizio. L’equilibrio si spezza nel sesto game, quando Sinner si procura una palla break: il doppio fallo di Auger-Aliasime vale il 4-2 per l’azzurro. Jannik consolida il vantaggio senza problemi, mandando il canadese a servire per allungare il set. Alla fine chiude sul 6-3.

Nel secondo set, come già era accaduto ieri con Machac, Sinner incontra qualche difficoltà, e nel terzo game deve annullare una palla break all’avversario, grazie a un servizio vincente a 211 km orari, riuscendo poi a chiudere sul 2-2 con due palle corte. Nel settimo game è Jannik a procurarsi due palle break: il canadese annulla la prima, non la seconda: 4-3 per Jannik che serve. Sinner tiene a zero il servizio e va sul 5-3. Auger-Aliassime non molla e sale sul 5-4. Sinner serve per il match, si guadagna due match point sul 40-15 e chiude 6-4.

Tra i tifosi di Jannik, seduto proprio dietro papà Hanspeter, c’è anche il pilota di Formula 1 della Mercedes, George Russel.