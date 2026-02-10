CORTINA D'AMPEZZO. "Sto pensando a te Lindsey Vonn". E' il breve messaggio che Jannik Sinner invia alla campionessa statunitense dello sci, gravemente infortunata nella libera a Cortina D'Ampezzo, con una storia su Instagram. La frase accompagna una foto del tennista e di Vonn assieme, in tenuta da sci su una pista innevata.

"Per sempre una leggenda. Grazie, Lindsey Vonn". E' il breve messaggio che il Team Usa indirizza, sul proprio profilo X, alla campionessa. Il ringraziamento è "per aver sempre scelto il coraggio e per aver ispirato generazioni a inseguire grandi sogni".