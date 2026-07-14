BOLZANO. C'è un avversario che, almeno per il momento, Jannik Sinner non è ancora riuscito a battere. Non si tratta di un campione del circuito Atp, ma dell'esame per il patentino della moto. Il numero uno del tennis mondiale, fresco del secondo trionfo consecutivo a Wimbledon, ha raccontato con grande autoironia la sua disavventura: «Prima di partire per Londra sono stato bocciato per il patentino della moto: è la quarta volta, forse è meglio se gioco a tennis».

La confessione è arrivata durante il tradizionale Champions' Dinner dell'All England Club, tra sorrisi e battute dopo il successo sull'erba londinese. Il campione altoatesino ha spiegato di aver tentato nuovamente l'esame poco prima del torneo, senza però riuscire a superarlo.

La rivelazione ha fatto rapidamente il giro dei social, dove tifosi e appassionati hanno apprezzato il lato più spontaneo del numero uno del mondo. Se sul campo sembra quasi imbattibile, nella vita quotidiana Sinner deve fare i conti con le stesse difficoltà di tanti suoi coetanei, dimostrando di saper sorridere anche delle proprie piccole sconfitte.

Grande appassionato di motori, Sinner non ha mai nascosto il desiderio di ottenere il patentino. Se in campo ha già conquistato cinque titoli dello Slam e continua a dominare il tennis mondiale, fuori dal rettangolo di gioco resta un ragazzo di 24 anni che, come tanti, dovrà riprovarci. E conoscendo la sua determinazione, è facile immaginare che prima o poi vincerà anche questa sfida.