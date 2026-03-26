MIAMI. Jannik Sinner parte a mille nella sfida con Frances Tiafoe che vale l’accesso alle semifinali del Master 1000 di Miami.

Il primo set si apre con un segnale chiarissimo: l’azzurro è subito dentro la partita. Nel game iniziale Tiafoe sale 30-0, ma Sinner cambia ritmo, allunga gli scambi e ai vantaggi si costruisce una palla break con un passante di rovescio.

Alla prima occasione utile, aggredisce la risposta e strappa il servizio. Nel secondo game Sinner conferma il momento: ace iniziale, poi un passante di dritto in corsa, un altro ace e un rovescio vincente. Turno perfetto e 2-0 senza lasciare spazio.

Tiafoe nel terzo game riesce a sbloccarsi tenendo la battuta a 15, ma il break resta. Il quarto game è più equilibrato: sul 30 pari l’americano prova a uscire dalla diagonale di rovescio, ma sbaglia di dritto. Sinner ne approfitta e chiude con il quarto ace del set per il 3-1.

Nel quinto game arriva l’allungo decisivo. Tiafoe fatica con la prima di servizio, concede spazio e Sinner prende il comando degli scambi. Si procura una palla del doppio break e, su una seconda dell’americano, spinge di dritto fino a ottenere un nuovo break. Sul 4-1 Sinner è in totale controllo: nel sesto game domina, anche un doppio fallo sul 40-15 non cambia nulla. Chiude con un servizio vincente per il 5-1. Nel settimo game l’azzurro va a servire per il set e non trema: autoritario, preciso, implacabile. Chiude 6-2, mettendo in chiaro sin da subito la sua superiorità.