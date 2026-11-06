ROMA. Ora è ufficiale: Jannik Sinner e Darren Cahill concluderanno la loro collaborazione tecnica al termine della stagione 2026, dopo cinque anni di successi condivisi. Magnus Norman allenatore svedese ed ex numero 2 del mondo - si legge in una nota - si unirà al team tecnico di Sinner all'inizio del prossimo mese, lavorando al fianco di Simone Vagnozzi.

"Darren è stato una parte incredibilmente importante del mio percorso. Insieme a Simone e a tutto il team, abbiamo raggiunto traguardi che sognavo fin da bambino. Vincere cinque titoli del Grande Slam e arrivare al numero 1 del mondo sono successi che porterò sempre nel cuore; ma ciò che conta altrettanto è il legame che abbiamo costruito lungo il cammino". Così Jannik Sinner ha commentato la separazione professionale con il suo tecnico.

"Voglio ringraziare Darren per aver creduto in me, per la sua onestà e per la sua dedizione. Mi ha aiutato a crescere sia come giocatore che come persona, e i suoi insegnamenti mi accompagneranno per tutta la carriera. Abbiamo condiviso momenti davvero speciali negli ultimi cinque anni e, sebbene il nostro rapporto professionale giunga al termine, la nostra amicizia continuerà".

"Lavorare con Jannik - ha aggiunto lo stesso Darren Cahill - è stato un onore e un privilegio speciale. È un ragazzo straordinario, un campione umile e dedito al lavoro, di cui tutti andiamo incredibilmente fieri. La fiducia, l'onestà e la stima reciproca funzionano solo quando sono condivise da entrambe le parti, e questa è stata la grande forza di Jannik come atleta. È anche il motivo per cui allenare una persona come lui diventa un'esperienza così memorabile. Voglio ringraziare Jannik, l'intero team e tutti i tifosi per aver accolto questo australiano nella meravigliosa famiglia italiana. Auguro alla squadra nient'altro che ulteriori successi per gli anni a venire".

Cahill è entrato a far parte del team di Sinner nel giugno 2022 e, lavorando al fianco di Simone Vagnozzi, ha svolto un ruolo fondamentale nell'ascesa del tennista italiano ai vertici di questo sport. Sotto la loro guida, Sinner ha conquistato cinque titoli del Grande Slam e due titoli alle Atp Finals, completando inoltre il "Career Golden Masters" con la vittoria in tutti i nove tornei ATP Masters 1000.

Nel giugno 2024 ha raggiunto per la prima volta la vetta del ranking mondiale: traguardi che riflettono anni di dedizione, costante miglioramento e la ferma convinzione, condivisa da entrambi, di ciò che avrebbero potuto realizzare insieme. Oltre ai risultati sportivi, l'esperienza, la visione e la calma di Cahill hanno esercitato un'influenza duratura su Sinner. Nel corso del tempo, hanno costruito un rapporto basato sulla fiducia e sul rispetto reciproco, sviluppando una profonda amicizia che è andata oltre il semplice legame professionale.