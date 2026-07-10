LONDRA. Una prestazione da numero uno del mondo. Jannik Sinner domina Novak Djokovic con un netto 6-4, 6-4, 6-4 e conquista la finale di Wimbledon, dove domenica andrà a caccia del suo secondo titolo consecutivo sull'erba più prestigiosa del tennis mondiale.

L'altoatesino cancella anche il ricordo della semifinale persa agli Australian Open, quando il serbo si era imposto al quinto set, e si prende una rivincita pesantissima proprio sul palcoscenico più importante. Sul Centrale non c'è praticamente partita: Sinner impone fin dall'inizio il proprio ritmo, serve con grande continuità e da fondo campo concede pochissimo a un Djokovic che, pur lottando, non riesce mai a trovare le contromisure.

Tre set fotocopia, chiusi ogni volta sul 6-4, certificano la superiorità dell'azzurro, sempre in controllo della partita e capace di limitare gli errori nei momenti decisivi.

Per Sinner si tratta di un'altra finale Slam, con la possibilità di bissare il trionfo a Londra.

Nell'altra semifinale Alexander Zverev ha superato in tre set la rivelazione britannica Fery, conquistando il pass per l'ultimo atto del torneo. Sarà quindi il tedesco l'avversario di Sinner nella finale di domenica, in una sfida avvincente che metterà di fronte due dei protagonisti assoluti del tennis mondiale.

(foto Epa / Neil Hall)