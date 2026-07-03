LONDRA. Jannik Sinner accede agli ottavi del torneo di Wimbledon per il quinto anno consecutivo grazie al successo in tre set sullo statunitense Jenson Brooksby, n.81 del ranking.

Punteggio 6-4, 6-3, 6-4 in due ore e 13' di gioco.

"Sono molto contento, cerco di migliorare ogni giorno, ci sono state un paio di situazione che andavano gestite meglio, ma sono contento per come é andata con un avversario molto difficile". Jannik Sinner ha commentato a caldo il successo su Brooksby che gli ha aperto le porte degli ottavi a Wimbledon per il quinto anno di fila.

"Sarà insolito, ma ne avevo bisogno, non sono riuscito a sfruttare un paio di match point e ringrazio il pubblico per avermi sostenuto" ha risposto il n.1 del mondo all'intervistatore che gli faceva notare che non lo si vede spesso portare il dito all'orecchio, come a sollecitare l'incitamento del pubblico.

"Non ci ho mai giocato, chiunque sia sarà una partita dura" ha commentato quando gli é stato detto che il suo prossimo avversario sarà il giapponese Shintaro Mochizuki (n.151 del ranking), proveniente dalle qualificazioni, che ha eliminato lo spagnolo Rafael Jodar