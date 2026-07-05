LONDRA. Jannik Sinner conquista i quarti di finale di Wimbledon battendo il giapponese Shintaro Mochizuki, numero 151 del ranking mondiale, con il punteggio di 6-3, 7-6 (7-0), 6-3.

Il numero uno del mondo ha controllato il match fin dalle battute iniziali, imponendo il proprio ritmo da fondo campo e sfruttando la superiorità al servizio. Dopo aver chiuso il primo set in poco più di mezz'ora, il secondo è stato molto più combattuto, ma Sinner ha dominato il tie-break senza concedere nemmeno un punto all'avversario.

Nel terzo set l'azzurro ha piazzato subito il break decisivo e ha resistito anche al tentativo di rimonta del giapponese, annullando tre palle break consecutive in un game chiave prima di allungare definitivamente fino al 6-2.

Durante il secondo set il match è stato sospeso per alcuni minuti per consentire la chiusura del tetto del Centre Court, a causa della luce in calo. Alla ripresa, Sinner ha mantenuto alta la concentrazione e ha chiuso l'incontro in tre set.

Con questo successo, Jannik Sinner accede ai quarti di finale di Wimbledon, dove affronterà il tedesco Jan-Lennard Struff, qualificatosi dopo il ritiro di Hubert Hurkacz nel quinto set del loro ottavo di finale.