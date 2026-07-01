LONDRA. Staccato il biglietto del terzo turno di Wimbledon, Jannik Sinner è tornato a parlare, in conferenza stampa ,sul malore accusato al Roland Garros durante il match contro Cerundolo e rassicura sulle sue condizioni, pur ammettendo che il problema non è stato ancora definitivamente risolto.

"Abbiamo capito cosa è successo, ma potrebbe anche risuccedere perché non è una situazione che si risolve dall'oggi al domani. Stiamo facendo tutto il possibile per evitarlo", ha spiegato il n.1 del mondo dopo il successo contro Nuno Borges. Sinner ha aggiunto che, se l'episodio dovesse ripetersi, il suo team dovrà rivedere il percorso intrapreso.