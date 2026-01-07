PHOTO
SEUL. Accoglienza da star per Jannik Sinner a Seul, dove sabato mattina affronterà Carlos Alcaraz in un match di esibizione. Nell'aeroporto coreano tanti i tifosi che hanno fermato l'azzurro per chiedergli un autografo o un selfie: per il leader del tennis italiano in dono anche un mazzo di fiori bianchi.
L'esibizione in Corea del Sud, primo confronto del 2026, sebbene non gara ufficiale, tra i primi due giocatori del mondo, è l'antipasto di una stagione che li vedrà ancora protagonisti, con Sinner che punta a riprendersi la vetta della classifica.
Primo appuntamento importante gli Australian Open. Per lo spagnolo sarà un nuovo inizio senza il suo storico coach, Juan Carlos Ferrero, dopo la rottura annunciata prima di Natale.