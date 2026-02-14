MILANO. Grandissimo risultato per Pietro Sighel. Il fuoriclasse pinetano ha conquistato questa sera, 14 febbraio, l’oro nei 1500 metri di short track, il secondo dopo quello vinto nella staffetta mista. Il pattinatore si è riscattato così nel migliore dei modi dalla gara sui 1000 metri, dove era stato squalificato.



Per lo sport italiano e quello trentino è un’altra giornata storica. Il pattinaggio è una questione di famiglia per Pietro: anche la sorella Arianna Sighel è una campionessa. Non basta: il padre Roberto Sighel è stato il primo italiano a vincere un Mondiale nel pattinaggio di velocità e segue le Olimpiadi come commentatore sportivo. Anche il nonno, più di 60 anni fa, è stato campione italiano nei 3.000 metri.