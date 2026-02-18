MILANO. Nei 500 metri maschili dello short track arriva una qualificazione importante per il pimentano Pietro Sighel, che nei quarti di finale centra l’accesso alle semifinali. Il trentino, dopo le delusioni nelle distanze più lunghe, riesce a riscattarsi nella prova più esplosiva, portando a casa un risultato pesante per la nazionale italiana.



Nel terzo quarto di finale Sighel si piazza subito in seconda posizione e riesce a mantenerla fino al traguardo, senza commettere errori in una gara definita complessa. Il passaggio del turno arriva insieme al canadese Dandjinou.



Diverso l’esito per Thomas Nadalini, impegnato nel secondo quarto. L’olandese Van’t Wout e il cinese Liu prendono subito vantaggio e conquistano i due posti disponibili per le semifinali, lasciando l’azzurro in terza posizione con il tempo di 40.619. Per Nadalini restava la speranza dei ripescaggi, ma il crono non è bastato per rientrare tra i due migliori terzi.