TRENTO. Thomas Nadalini (il primo da destra, nella foto) è nato a Trento il 2 maggio 2002 e, nello short track, è ormai da anni protagonista, soprattutto nelle prove a staffetta. Si mette in luce a livello giovanile ai Giochi olimpici giovanili di Losanna 2020, dove conquista il bronzo nella staffetta mista insieme a Olivia Weedon, Seo Whi-min ed Ethan De Rose, chiudendo inoltre 8° nei 500 metri e 10° nei 1000.



Nel 2023 arriva la prima medaglia continentale tra i “grandi” agli Europei di Danzica, con il bronzo nella staffetta mista con Pietro Sighel, Arianna Sighel e Arianna Valcepina, oltre all’argento nella staffetta 5000 metri. Il percorso prosegue con l’oro nella staffetta 5000 metri agli Europei di Dresda 2025 e con un palmarès internazionale che include anche due argenti ai Mondiali, nella staffetta 5000 metri a Seul 2023 e nella staffetta mista 2000 metri a Pechino 2025.



Agli Europei Nadalini conta complessivamente sei medaglie: due ori (staffetta 5000 a Dresda 2025 e a Tilburg 2026), un argento (staffetta 5000 a Danzica 2023) e tre bronzi (staffetta mista 2000 a Danzica 2023, 1000 e 1500 a Tilburg 2026). Il risultato più prestigioso è senza dubbio quello ottenuto oggi: l’oro olimpico nella staffetta mista 2000 metri ai Giochi di Milano-Cortina 2026.