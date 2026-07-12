NEW YORK. Sono rimaste in quattro a inseguire il sogno mondiale. Francia, Spagna, Inghilterra e Argentina sono le semifinaliste dei Mondiali 2026, la prima edizione della rassegna iridata con 48 squadre ospitata da Stati Uniti, Messico e Canada.



La prima semifinale metterà di fronte Francia e Spagna. La nazionale guidata da Kylian Mbappé ha conquistato il pass per il penultimo atto superando il Marocco nei quarti di finale, mentre gli spagnoli di Lamine Yamal hanno eliminato il Belgio.



L’altra sfida sarà invece Inghilterra-Argentina. Gli inglesi hanno avuto la meglio sulla Norvegia dopo i tempi supplementari, mentre la squadra campione del mondo in carica ha superato la Svizzera al termine di una partita decisa oltre il novantesimo minuto.



Le due vincitrici si affronteranno nella finale di domenica 19 luglio al New York New Jersey Stadium, dove verrà assegnato il titolo mondiale. Le perdenti delle semifinali, invece, si contenderanno il terzo posto.



Le semifinali saranno trasmesse in diretta tv e streaming sulle piattaforme che detengono i diritti dei Mondiali 2026. Gli orari italiani delle partite e i canali ufficiali della diretta verranno definiti dal calendario della Fifa.