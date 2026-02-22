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SICILIA. Nadia Battocletti incanta nel parco archeologico di Selinunte con la sesta perla consecutiva alla Festa del Cross. Sei volte campionessa italiana assoluta di corsa campestre, 6 come i titoli europei conquistati negli ultimi sette anni, curriculum da autentica regina del cross.
In Sicilia la 25enne trentina illumina l'evento tricolore con un attacco irresistibile nell'ultimo dei quattro giri del percorso disegnato tra i templi di Selinunte affacciati sul mare, come un raggio di sole in una mattinata dal clima perfetto.
Nadia: "La Festa del Cross è come tornare bambina".