CORTINA D'AMPEZZO. "La grandezza e il cuore infranto vivono l'uno accanto all'altro. Non si può raggiungere la grandezza senza qualche incontro con il fallimento".

E' il messaggio di stima che l'attore Arnold Schwarzenegger rivolge sui social a Lyndesy Vonn, la campionessa ricoverata a Treviso dopo la caduta nella libera olimpica di Cortina. La stessa Vonn ripubblica sulle proprie "storie" di Instagram le sue parole, insieme ad altri messaggi di incoraggiamento di altri atleti e personaggi.

"Dopo queste Olimpiadi - prosegue il messaggio di Schwarzenegger - Lindsey non tornerà a casa con una medaglia. Ma tornerà a casa con il cuore di una campionessa. Ha dimostrato che crescere significa essere a proprio agio sul filo del rasoio tra vittoria e sconfitta. Ci ha mostrato come vivere, non solo come esistere. Non c'è una medaglia per questo".

E di fronte alle critiche piovute sulla decisione di gareggiare nonostante le condizioni fisiche non perfette, l'attore ed ex Governatore della California si rivolge agli 'haters': "Non odiare da bordocampo. Corri il rischio, mettiti in gioco. Potresti fallire, ma anche il fallimento nell'arena è meglio di una vita trascorsa al margine. E' ora di iniziare a vivere".

Lyndsey Vonn resta ricoverata nel reparto di Ortopedia dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso, in una stanza "off limits", dove è stata raggiunta tra gli altri dalla sorella Karin Kildow.