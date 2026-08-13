PARIGI. Sara Curtis è medaglia d'oro e migliora ancora il suo record del mondo nei 50 metri dorso donne agli Europei di nuoto in corso a Parigi.

La classe 2006 piemontese, dopo essersi appropriata del primato in semifinale, trionfa anche nell'atto conclusivo e ritocca ulteriormente il suo tempo, nuotando in 26"56 (ieri aveva chiuso in 26"63).

L'argento va a alla francese Mary-Ambre Moluh (27"06) davanti alla britannica Lauren Cox.

"Sono veramente contentissima. È stata dura gestire le emozioni del record di ieri, ho faticato ad addormentarmi. Ho cercato di giocarmela fino alla fine e accelerare gli ultimi 15 metri e ci sono nuovamente riuscita. È assurdo". Così Sara Curtis ai microfoni Rai dopo l'oro e il nuovo record del mondo. "Potessi portare i miei genitori sul podio lo farei, niente di tutto questo senza di loro sarebbe possibile - aggiunge -. Nel momento in cui ho deciso di andare in Virginia pensavo solo a questo".