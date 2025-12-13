MEDA. Bella partita tra Renate e Trento, concluso con un pareggio d’oro per gli ospiti. Gli aquilotti sono infatti rimasti in 10 per quasi tutto il match: al 9’ infatti è stato espulso Maffei. Gli uomini di Colombo partono aggressivi e trovano il vantaggio con Rossi già al 10', ma la risposta ospite è immediata e veemente: Capone pareggia al 17' per un Trento che non intende capitolare di fronte alla formazione lombarda.



La partita è abbastanza equilibrata. Nel finale arrivano due clamorose opportunità per vincere la partita, una per parte. Ma non succede nulla. Per il Trento, in dieci per buona parte della partita, è un punto d’oro.



TABELLINO

A.C. RENATE – A.C. TRENTO 1921 1-1 (1-1)

RETI: 9’pt Rossi, 17’pt Capone (rig)

RENATE (3-5-2): Bartoccioni; Vassallo, Auriletto, Riviera; Delcarro (15’st Spalluto), Bonetti, Rossi, Calì (28’pt Mastromonaco), Ruiz (32’st Ori); Anelli (32’st Nene), De Leo (15’st Kolaj). A disposizione: Nobile, Ziu, Spedalieri, Meloni. Allenatore: Luciano Foschi

TRENTO (4-3-3): Tommasi; Fiamozzi, Trainotti, Corradi, Maffei; Aucelli, Fossati (33’st Sangalli), Giannotti (33’st Benedetti); Chinetti (33’pt Meconi 6’st Triacca), Pellegrini, Capone (33’st Dalmonte). A disposizione: Barlocco, Rubboli, Fedele, Cappelletti, Castelli, Giambertone, Genco, Tarolli. Allenatore: Luca Tabbiani

ARBITRO: Lorenzo Massari di Torino

ASSISTENTI: Nicola Di Meo di Nichelino e Marco Colazzo di Casarano

QUARTO UFFICIALE: Giovanni Castellano di Nichelino

OPERATORE FVS: Gianluca Li Vigni di Seregno

NOTE: pomeriggio sereno. Campo in discrete condizioni. Ammoniti: 13’pt Delcarro, 45’pt Pellegrini, 1’st Auriletto, 44’st Foschi. Espulso: 9’pt Maffei. Recupero: 7’+3’.