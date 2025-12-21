REGGIO EMILIA. Partita dura e combattuta al PalaBigi, dove Una Hotels Reggio Emilia ha battuto Dolomiti Energia Trentino con il punteggio di 77-68. Non è stato un match bello da vedere, ma molto intenso, fatto di contatti, errori e tanta voglia di vincere.



Reggio è partita meglio e ha preso un piccolo vantaggio già nei primi minuti. Trento ha provato a reagire con la sua forza fisica e qualche canestro importante, ma ha faticato a trovare continuità in attacco. I padroni di casa, invece, hanno giocato con più calma e attenzione.



Nel corso della gara Reggio è riuscita a restare quasi sempre avanti, senza mai scappare davvero ma nemmeno farsi raggiungere. Trento si è avvicinata più volte, ma ogni volta è mancata precisione nei momenti decisivi, tra tiri sbagliati e palloni persi.



Nel finale Reggio ha gestito meglio i possessi, segnando i canestri giusti e chiudendo la partita senza rischiare. Una vittoria importante per gli emiliani, che tornano a sorridere. Per Trento una sconfitta che lascia rammarico, perché la squadra è rimasta in partita fino alla fine ma non è riuscita a cambiare il risultato.