VIENNA. Il biatleta austriaco Dominic Unterweger "a livello emotivo e privato" è toccato "profondamente" dal test antidoping positivo della sua fidanzata, l'azzurra Rebecca Passler. Lo dice all'Apa Christoph Sumann, responsabile del biathlon per la Federazione austriaca. "Per lui è un momento difficile. Ora si tratta di prepararlo al meglio e fare in modo che mantenga la concentrazione", aggiunge Sumann.

"Un caso di doping è sempre una notizia pessima, a prescindere da chi colpisca. Per fortuna non riguarda noi, ma un'altra nazione", prosegue.

La Federazione austriaca e il Comitato olimpico austriaco, cercano "di supportarlo e di incoraggiarlo il più possibile, dato che ha davanti a sé una competizione importante". La squadra austriaca è rimasta in ritiro in val Martello fino a oggi, per poi trasferirsi ad Anterselva.