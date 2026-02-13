CORTINA D’AMPEZZO. Sarebbe stato un cucchiaio della mamma, malata di tumore e usato per la Nutella, a contaminare con il Letrazolo Rebecca Passler, l’atleta di biathlon sospesa per doping alla vigilia delle Olimpiadi inverali di Milano Cortina e oggi riammessa, dopo l’accettazione del suo ricorso.

L'azzurra del biathlon era stata sospesa cautelativamente lo scorso 2 febbraio a causa della positività al farmaco, usatissimo nelle terapie contro il tumore.

La Corte Nazionale d’Appello di Nado Italia ha riconosciuta l'assunzione involontaria.



