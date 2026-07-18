TRENTO. La Dolomiti Energia Trentino ha ufficializzato l'ingaggio di Quincy Olivari, guardia statunitense classe 2001 che vestirà la maglia bianconera nella stagione 2026-2027. Per il giocatore sarà la prima esperienza nel campionato europeo dopo il percorso sviluppato tra NCAA, NBA e G League.

Alto 190 centimetri per 91 chilogrammi, Olivari è un esterno che abbina atletismo e intensità. È considerato un giocatore capace di costruire vantaggi offensivi, affidabile nel tiro da tre punti sia sugli scarichi sia in uscita dai blocchi, oltre a saper attaccare il ferro. Le sue caratteristiche gli consentono inoltre di offrire un contributo importante anche nella fase difensiva.

Nato ad Atlanta, in Georgia, il 27 maggio 2001, ha iniziato il proprio percorso cestistico alla Westlake High School nello Utah, prima di trasferirsi alla Rice University, dove è cresciuto costantemente nelle tre stagioni disputate. Nell'annata 2022-2023 ha fatto registrare 18,7 punti e 6 rimbalzi di media, guadagnandosi il passaggio alla Xavier University. Qui ha ulteriormente migliorato i propri numeri, chiudendo con 19,2 punti, 5,6 rimbalzi e 2,1 assist di media, tirando con il 40,8% dalla lunga distanza.

Nel 2024 ha partecipato alla Summer League con i Los Angeles Lakers, convincendo la franchigia a offrirgli un contratto two-way che gli ha permesso di debuttare in NBA. Parallelamente ha disputato 40 partite in G League con i South Bay Lakers, viaggiando a 17,7 punti, 4,7 rimbalzi e 4,6 assist di media.

Dopo la Summer League del 2025 con i Brooklyn Nets, si è trasferito ai Motor City Cruise, formazione affiliata ai Detroit Pistons, dove ha collezionato 29 presenze con medie di 12,7 punti, 4,1 rimbalzi e 3,7 assist.