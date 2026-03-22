TRENTO. La Dolomiti Energia Trento si ferma davanti alla Germani Brescia, che impone il proprio ritmo e conquista una vittoria preziosa per la corsa playoff. Per i padroni di casa, reduci dall’uscita dall’Eurocup, era l’occasione per rilanciarsi in campionato, ma la solidità degli ospiti ha indirizzato il match.



L’avvio sorride subito a Brescia. Trento soffre l’impatto fisico e si ritrova rapidamente a inseguire, anche a causa dei numerosi falli commessi nella prima parte di gara.



La reazione arriva con il passare dei minuti. I bianconeri riescono così a restare agganciati alla partita, pur senza riuscire a ribaltare l’inerzia contro una squadra esperta e sempre lucida nella gestione dei possessi.



Nel finale la Dolomiti Energia prova a cambiare assetto, rinunciando spesso al riferimento sotto canestro e affidandosi alla velocità. La mossa produce qualche recupero e riapre parzialmente i giochi, ma Brescia non perde il controllo e chiude i conti sul 77-85.