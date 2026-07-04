PRIMIERO. È stata un'edizione da record per la Primiero Dolomiti Marathon, che ha richiamato in valle oltre 2.300 atleti provenienti da 50 nazioni, confermandosi tra gli appuntamenti più importanti della corsa in montagna. L'11ª edizione si è svolta sotto il sole con quattro percorsi, dalla maratona alla Family Run, regalando una giornata di grande sport ai piedi delle Pale di San Martino.

A dominare la prova regina di 42 chilometri sono stati Cesare Maestri e Alice Gaggi, che oltre alla vittoria hanno conquistato anche i titoli del Campionato italiano individuale di Trail Corto. Successi anche per Roberto Giacomottie la ceca Eliska Sibravova nella 26 chilometri, mentre i trentini classe 2003 Nikolas Loss e Luna Giovanetti si sono imposti nella 16 chilometri. Numerosa anche la partecipazione alla Family Run di 6,5 chilometri, impreziosita dalla presenza del campione Yeman Crippa.

Alla manifestazione ha preso parte anche il vicepresidente della Provincia Achille Spinelli, che ha portato il saluto del presidente Maurizio Fugatti, evidenziando come eventi di questo livello rappresentino un'importante occasione di crescita per il Trentino.

«È un grande orgoglio per il Trentino e per la Valle di Primiero ospitare un evento di questa portata - ha dichiarato Achille Spinelli -. Manifestazioni come la Primiero Dolomiti Marathon rappresentano una leva strategica per lo sviluppo economico, l'attrattività e l'occupazione dei territori montani. Portare qui oltre 2.000 atleti da 50 nazioni significa valorizzare la competitività del Trentino a livello internazionale».

Il vicepresidente ha inoltre sottolineato il valore del lavoro di squadra che ha reso possibile la manifestazione, ringraziando gli oltre 500 volontari, l'US Primiero e tutte le realtà del territorio coinvolte nell'organizzazione, definita un esempio di collaborazione capace di generare valore per l'intera comunità.