TRENTO. Sarà un debutto subito ad alta tensione per la Pallamano Pressano nel campionato di Serie A Gold. La formazione giallonera guidata da Branko Dumnic aprirà la stagione sabato 12 settembre con una trasferta impegnativa sul campo dei campioni d’Italia del Cassano Magnago, in una sfida che metterà immediatamente alla prova ambizioni e tenuta della squadra trentina.

L’avversario non è dei più morbidi: gli amaranto varesini scenderanno in campo per la prima volta con lo Scudetto cucito sul petto, rendendo l’esordio ancora più carico di significato. Per il Pressano sarà dunque un banco di prova importante, capace di offrire fin da subito indicazioni sul livello della squadra.

Il debutto casalingo al Palavis è fissato per sabato 19 settembre contro il Fasano, formazione pugliese tra le più titolate del panorama nazionale. Seguirà un avvio intenso, con il turno infrasettimanale del 23 settembre in casa del Cologne e la chiusura del mese contro il Siracusa, vincitore della Coppa Italia 2026, ancora tra le mura amiche.

Ottobre si preannuncia decisivo per indirizzare la stagione: cinque partite consecutive metteranno alla prova i gialloneri. Si parte il 3 ottobre con la trasferta a Cingoli, seguita dal big match casalingo contro il Sassari il 10. Poi ancora Marche, con la sfida al Chiaravalle il 17, prima del doppio impegno interno contro Enna (24 ottobre) e Trieste (31 ottobre). Dopo questo tour de force è prevista la pausa per la nazionale, momento utile per tracciare un primo bilancio.

Alla ripresa di novembre, il Pressano affronterà la lunga trasferta sul campo del Conversano, prima di chiudere il girone d’andata con Molteno (21 novembre al Palavis), il derby regionale contro il Merano il 28 novembre e la sfida casalinga con il Bolzano il 5 dicembre. Questi risultati saranno decisivi anche in ottica Final Eight di Coppa Italia, in programma dal 25 al 28 febbraio a Riccione.

Il calendario non si fermerà però con l’andata: il 12 e 19 dicembre si giocheranno le prime due giornate di ritorno, prima della lunga pausa per i Mondiali 2027 in Germania. Il campionato riprenderà il 3 febbraio e accompagnerà le squadre fino al 24 aprile, data di chiusura della regular season, con playoff e playout previsti nel mese di maggio.