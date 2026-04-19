TRENTO. L’Itas Trentino torna in campo e mette subito nel mirino l’Europa: il netto 3-0 sulla Vero Volley Monza nella semifinale playoff per il quinto posto vale un passo concreto verso la finale che assegna il pass per la Challenge Cup. Alla BTS Arena i gialloblù offrono una prova solida e continua, senza lasciare spazio agli avversari.



Approccio deciso fin dalle prime battute per la formazione trentina, che nonostante l’assenza di Michieletto trova subito ritmo e continuità. Il primo set resta sempre sotto controllo: Monza prova a rientrare ma Trento mantiene margine e chiude 25-20 grazie a maggiore efficacia nei fondamentali.



Nel secondo parziale il divario si allarga. I gialloblù spingono al servizio e gestiscono con lucidità, approfittando anche degli errori ospiti. Il 25-17 arriva senza scosse e indirizza in modo netto la gara.



Il terzo set conferma l’andamento. Trento controlla, difende con ordine e colpisce in contrattacco, mentre Monza non riesce mai a cambiare inerzia. Il 25-17 finale chiude una sfida a senso unico e avvicina ulteriormente i trentini all’obiettivo europeo.