La parte conclusiva della stagione 2025/26 dell’Itas Trentino maschile Campione d’Italia sarà caratterizzata dalla partecipazione alla Finale dei Play Off per il 5° posto di SuperLega Credem Banca 2026: serie al meglio delle tre partite che inizierà nel prossimo weekend ed assegnerà la qualificazione alla 2027 CEV Challenge Cup, da giocare contro la vincente del confronto fra Modena e Milano (domenica in Lombardia gara 2).



La formazione gialloblù si è assicurata il pass per l’ultimo atto del tabellone che garantisce la presenza nelle coppe europee grazie al secondo successo in tre set nel giro di sei giorni sulla Vero Volley Monza; dopo quella ottenuta domenica scorsa alla BTS Arena in gara 1, questo pomeriggio è arrivata la vittoria con identico punteggio anche in Brianza, sul campo degli avversari, in gara 2 di semifinale.



All’Opiquad Arena la squadra di Mendez ha quindi capitalizzato la prima di due occasioni per chiudere il conto nella serie; è bastato esprimere un livello di gioco alto e proporre una buona continuità in ogni fondamentale (57% in attacco, 9 muri e 6 ace) per mettere alle corde subito i locali, che hanno provato a replicare solo sino al 22-20 del primo set prima di lasciare decisamente spazio ai gialloblù.



Le prove efficaci di Ramon (mvp e best scorer con 16 punti ed il 56% a rete) e Lavia (11 con due block ed altrettante battute vincenti) e i preziosi spunti di Faure (9 punti ma uscito nel corso del secondo set per un risentimento lombare che verrà valutato nei prossimi giorni) e del suo sostituto Gabi Garcia, non hanno di fatto mai lasciato spazio a repliche da parte del Vero Volley.



Di seguito il tabellino di gara 2 di semifinale dei Play Off 5° posto SuperLega Credem Banca 2026 giocata questo pomeriggio all’Opiquad Arena di Monza.



Vero Volley Monza-Itas Trentino 0-3

(21-25, 16-25, 16-25)



VERO VOLLEY: Rohrs 6, Larizza 3, Frascio 9, Velichkov 11, Beretta 5, Zimmermann 2, Scanferla (L); Mapelli, Knipe. N.e. Ciampi, Santomassimo, Mosca e Pisoni. All. Massimo Eccheli.

ITAS TRENTINO: Sbertoli 3, Ramon 16, Flavio 5, Faure 9, Lavia 11, Torwie 5, Laurenzano (L); Gabi Garcia 5, Sandu, Acquarone. N.e. Bristot, Pesaresi, Boschini, Bartha. All. Marcelo Mendez.

ARBITRI: Cesare di Roma e Cerra di Bologna.

DURATA SET: 26’, 23’, 23’; tot. 1h e 12’.

NOTE: 2.311 spettatori, incasso non comunicato. Vero Volley: 4 muri, 2 ace, 13 errori in battuta, 7 errori azione, 41% in attacco, 44% (18%) in ricezione. Itas Trentino: 9 muri, 6 ace, 12 errori in battuta, 5 errori azione, 57% in attacco, 38% (12%) in ricezione. Mvp Ramon.