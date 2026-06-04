TRENTO. Pioggia di medaglie per le atlete e gli atleti del “BF Dance Studio” di Mezzolombardo, guidato da Barbara Failo, alla Spring Dance Cup 2026, andata in scena domenica 31 maggio al Palazzetto dello Sport di Rubiera, in provincia di Reggio Emilia. L'importante appuntamento nazionale ha visto confrontarsi ballerini provenienti da tutta Italia nelle discipline delle Danze Standard, Latine, Solo Latin e Coreografiche.



A rappresentare la scuola trentina nelle competizioni di coppia sono stati Federico Perruccati e Maddalena Carli, Gianluca Zen e Nicole De Matteis, Luca Signorelli e Alessandra De Zio, protagonisti di ottime prove che hanno contribuito al ricco bottino di risultati conquistato dal team.



Nella categoria Latin Style sono invece scese in pista Maddalena Carli, Arianna Kaswalder, Beatrice Zanolli, Ginevra Basilico, Vanessa Fedele, Marianna Stancher ed Elisa Battisti, distinguendosi per tecnica, eleganza e determinazione davanti alla giuria.



La Spring Dance Cup, organizzata da Danza Lerose, Ventura Dance School e CentoperCento Danza, rappresenta uno degli appuntamenti più attesi del calendario nazionale e ha confermato anche quest'anno l'elevato livello tecnico delle scuole partecipanti.



Per il “BF Dance Studio” si avvia così a conclusione una stagione davvero ricca di risultati, ma l'anno agonistico non è ancora terminato. L'ultimo grande appuntamento è già all'orizzonte: a luglio ballerine e ballerini saranno impegnati ai Campionati Italiani di Rimini, dove cercheranno di confermare i progressi mostrati nel corso della stagione e di conquistare nuovi prestigiosi risultati.