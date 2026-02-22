PIACENZA. L’Itas Trentino cade 3-1 al PalaBancaSport contro la Gas Sales Bluenergy. I gialloblù, privi di Alessandro Michieletto e Flavio Gualberto, si affidano a Riccardo Sbertoli in regia, Kamil Rychlicki Faure opposto, Daniele Lavia e Ramon in banda, Marko Bartha e Srecko Torwie al centro, con Gabriele Laurenzano libero. Piacenza risponde con Paolo Porro, Alessandro Bovolenta, Mandiraci, Gutierrez, Comparoni, Iyegbekedo e Pace. Avvio trentino (4-0), poi equilibrio sino al 25-23 firmato da Lavia.



Nel secondo set cambia l’inerzia. Dopo il 5-3 iniziale, i servizi di Gutierrez spingono i padroni di casa avanti (7-9, 9-12). Trento reagisce con Ramon (14-15), ma Piacenza tiene il vantaggio e chiude 23-25 su errore in battuta di Lavia, riportando il match in parità.



Il terzo parziale si apre con l’uscita di Bovolenta, sostituito da Leon. La Gas Sales accelera (3-6), sfruttando il servizio. Sul 3-7 si ferma per infortunio Comparoni e viene inserito Travica. Trento resta in scia (9-12), ma paga sette errori dai nove metri e cede 21-25.



Nel quarto set equilibrio sino al 6-6, poi Mandiraci e Gutierrez allungano (7-9, 11-15). I muri di Torwie e l’ace di Faurevalgono il 16-16, ma il finale premia ancora i locali: muro di Leon e servizio di Mandiraci chiudono 22-25. Per l’Itas è stop esterno dopo una gara combattuta.



Gas Sales Bluenergy Piacenza-Itas Trentino 3-1

(23-25, 25-23, 25-21, 25-22)

GAS SALES BLUENERGY: Bovolenta 11, Gutierrez 18, Iyegbekedo 7, Porro 4, Mandiraci 25, Comparoni 5, Pace (L); Andringa, Leon 6, Simon, Bergmann, Travica. N.e. Loreti e Seddik. All. Dante Boninfante.

ITAS TRENTINO: Torwie 12, Sbertoli 2, Ramon 8, Bartha 16, Faure 14, Lavia 5, Laurenzano (L); Gabi Garcia 2, Acquarone, Pesaresi, Bristot 2. N.e. Boschini, Frassanella, Sandu. All. Marcelo Mendez.

ARBITRI: Carcione e Zavater di Roma.

DURATA SET: 27’, 29’, 27’, 30’; tot 1h e 53’.

NOTE: 3.450 spettatori, incasso di 46.000 euro. Gas Sales Bluenergy Piacenza: 12 muri, 10 ace, 21 errori in battuta, 8 errori azione, 51% in attacco, 41% (16%) in ricezione. Itas Trentino: 11 muri, 4 ace, 19 errori in battuta, 2 errori azione, 44% in attacco, 36% (12%) in ricezione. Mvp Mandiraci.