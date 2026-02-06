TRENTO. Battute e facili ironie si sprecano, ma c’è chi ha preso la cosa maledettamente sul serio. Tra questi, l’Agenzia mondiale antidoping. Il caso, d’altra parte, si presta: è il cosiddetto “penis-gate”, rilanciato alla vigilia dfelle Olimpiadi dalla tedesca Bild Zeitung.

In parole povere, si sarebbe diffusa tra i saltatori con gli sci dei giochi invernali, la pratica di ingrossarsi il pene attraverso iniezioni di acido ialuronico. La logica alla base di tutto potrebbe apparire vagamente contorta, ma tant’è: aumentando le dimensioni del pene, aumentano anche le misure della tuta indossata dai saltatori, e più la tuta è ampia più di “vola” dopo il salto.

Diversi siti di informazione che si sono interessati al caso citano uno studio pubblicato sulla rivista scientifica Frontiers, secondo cui ogni 2 cm in più di circonferenza della tuta del saltatore, la resistenza si riduce del 4% mentre aumenta la portanza del 5%.

Tradotto, una variazione di 2 cm nella tuta equivale a 5,8 metri di lunghezza in più nel salto. Ci sarebbero anche atleti che, invece di iniettarsi sostanze nel pene, si limiterebbero a rimedi più casalinghi, come riempirsi le mutande di argilla per ottenere un aumento di volume temporaneo.

La Wada vigila, e va da sé che la pratica delle iniezioni sarebbe tutt’altro che salutare.