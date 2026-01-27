TRENTO. A.C. Trento 1921 presenta il nuovo logo del Patto Trentino, oggetto di un restyling grafico che accompagna la crescita e l’evoluzione del progetto, rafforzandone identità e riconoscibilità. Il nuovo segno visivo nasce da un concept essenziale e immediato: la forma del pallone racchiude una mano e un’aquila, simboli di collaborazione, appartenenza e legame con il territorio trentino, mentre il giallo e il blu richiamano l’identità del Club cittadino.



Presentato e promosso nel mese di settembre 2024, il Patto Trentino è l’iniziativa attraverso la quale A.C. Trento 1921 punta a consolidare il proprio rapporto con il territorio. Giunto alla seconda stagione, il progetto si è strutturato in modo solido grazie alla costituzione di un Board Decisionale e di una Commissione Tecnica, composti da rappresentanti eletti direttamente dalle società trentine, a garanzia di partecipazione attiva e governance condivisa.



Il Patto Trentino si conferma dunque un pilastro per lo sviluppo del calcio territoriale, fondato su una rete di collaborazione tra il Club cittadino e le realtà locali e su un ampio ventaglio di attività dedicate. Un percorso che ha già prodotto risultati concreti e numeri significativi, offrendo alle società trentine importanti occasioni di crescita ed esperienza: 4 tornei con oltre 1.500 giovani calciatori coinvolti, 3 corsi di formazione “Coaching Experience” con più di 100 partecipanti, oltre 40 incontri “Play With Us” rivolti ai giovani del territorio e 23 tappe dello “Stadio Experience”, che hanno permesso alle squadre Primi Calci di vivere l’emozione delle partite casalinghe dell’A.C. Trento 1921.



Un percorso nel quale A.C. Trento 1921 continua a credere fortemente, con l’obiettivo di contribuire alla crescita dell’intero movimento calcistico territoriale, e il nuovo logo ne è la dimostrazione.



