TRENTO. Una giornata di sorrisi, colori e passione ha acceso lo Stadio Briamasco, dove il calcio è tornato ad essere, prima di tutto, gioco e divertimento. È andata in scena il primo maggio la seconda edizione della «Patto Trentino Cup», torneo riservato alla categoria Primi Calci e dedicato alle realtà del territorio. Fin dalle prime ore del mattino, il prato dell’impianto di via Sanseverino si è riempito dell’entusiasmo di tantissimi bambini e bambine trentini, protagonisti di una lunga giornata all’insegna del divertimento.



Sono state infatti ben 27 le squadre partecipanti, per un totale di oltre 400 presenze tra piccoli calciatori e staff, accompagnati da moltissime famiglie e appassionati sugli spalti delle Tribune. Il Briamasco si è così riempito di energia, tra partite giocate con la formula del 5 contro 5 e un continuo susseguirsi di emozioni dentro e fuori dal campo, intervallate anche da una pausa pranzo resa possibile grazie alla collaborazione con il Main Partner del Club, Dao Conad.



Come da spirito della manifestazione, non sono state stilate classifiche né decretati vincitori: l’obiettivo principale è stato quello di offrire ai giovani atleti un’esperienza indimenticabile, dando loro la possibilità di giocare dove giocano normalmente i loro beniamini. Grande partecipazione anche al momento delle premiazioni finali, che ha coinvolto tutti i presenti con la consegna dei trofei Banca per il Trentino-Alto Adige Südtirol.



Le squadre protagoniste della giornata sono state: Altavalsugana, Predaia, Molvenospor, Cristo Re, Solteri, Benacense, Borgo, Vipo Trento, Levico, Gardolo, Primiero, Dolasiana, Fiemme, Civezzano, Bolghera, Lavis, Azzurra, Alta Giudicarie, Bassa Anaunia, Dro Alto Garda, Redival, Rotaliana, Alta Anaunia, Vigolana, Comano, Tnt Monte Peller e Valsugana Scurelle.



Si conclude così il secondo torneo organizzato in pochi giorni dall’A.C. Trento 1921, dopo il grande successo della seconda edizione della «Trentino Cup», vinta dall’Espanyol e capace di portare in Trentino squadre provenienti da tutto il mondo. La «Patto Trentino Cup» ha invece celebrato il calcio territoriale, coinvolgendo numerose società della provincia in una giornata speciale.