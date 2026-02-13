MILANO. Delusione Italia nei 10mila metri del pattinaggio di velocità di Milano Cortina. Davide Ghiotto non è riuscito a confermare il podio olimpico di Pechino 2022 e si è piazzato al sesto posto. L'azzurro ad un certo punto della gara è apparso stanco e al settimo chilometro è stato superato dal rivale olandese Jorrit Bergsma.

Fuori dal podio anche il secondo azzurro in gara Riccardo Lorello che ha concluso la gara all'ottavo posto e non è riuscito quindi a replicare la splendida prestazione fatta nei 5mila metri dove ha conquistato il bronzo solo pochi giorni fa.

L'oro è andato al ceco Metodej Jilek, secondo posto per il polacco Vladimir Semirunniy, bronzo per l'olandese Jorrit Bergsma.