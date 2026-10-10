BOLZANO. A tre settimane dalla trasferta vinta ad Arezzo, gli altoatesini tornano in campo: sul loro cammino, oggi al Druso, arriva l’Ascoli. Una neopromossa sorprendente, a un solo punto dalla formazione di Possanzini.

Il primo tempo si apre con una fase di possesso palla alternato, senza troppi spunti offensivi da entrambe le parti. A metà frazione è l’Ascoli a spingere forte, con Silipo, Brunori e D’Uffizi, ma gli attacchi vengono sempre fermati da un’ottima difesa o da un inamovibile Plizzari. Al 36’ grande occasione per Vasic che, su una palla verticalizzata dalla trequarti, calcia di prima intenzione: Vitale sventa prontamente il pericolo.

Nel secondo tempo torna a farsi vivo il Südtirol: ancora Lopes, pericoloso già nel finale della prima frazione, dribbla e serve un cross in area, ma Olivieri, attento, sventa il rischio. Il momento è favorevole agli altoatesini: grande occasione per Mixtur, fermato ancora da Vitale. Al 55’ Stivanello sfiora l’eurogol con un colpo di tacco al volo, su un tiro respinto di Tronchin. Segue una fase combattuta, con le ammonizioni di Vasco Lopes e Rares Brunete per il Südtirol e di Rizzo per l’Ascoli.

Brivido nel finale sul tiro del subentrato Chakir: è necessario un super Plizzari. Sul cross dalla sinistra di Bolsius, Chakir calcia al volo, ma il portiere biancorosso sventa il pericolo, cristallizzando il risultato sullo 0-0 finale.