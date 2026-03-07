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CORTINA D’AMPEZZO. Partono alla grande le Paralimpiadi per il Trentino. Alla prima gara da medaglia in programma, la discesa libera femminile ipovedenti sull’Olympia delle Tofane, la fassana Chiara Mazzel, con la guida cembrana Fabrizio Casal, conquista uno splendido argento.
L’atleta trentina si arrende soltanto all’austriaca Veronika Aigner, che chiude davanti a tutte sulla storica pista ampezzana. Per Mazzel e Casal si tratta di un risultato di grande valore, arrivato alla prima occasione utile dei Giochi.
Finora il bilancio paralimpico della ventinovenne di Sen Jan, in Val di Fassa, era composto da un settimo posto ai Giochi di Pechino. A quattro anni di distanza arriva invece una medaglia che premia il lavoro e i sacrifici degli ultimi anni.
E la giornata azzurra sulle nevi di Cortina d’Ampezzo non è ancora finita. Tra poco toccherà infatti all’altro grande protagonista trentino, Giacomo Bertagnolli, atteso al via nelle prossime gare.