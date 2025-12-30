ROMA. Per la seconda stagione consecutiva sono il lunghista Mattia Furlani e la mezzofondista trentina Nadia Battocletti a conquistare i riconoscimenti principali negli Oscar di “Atleta dell'anno” della Federazione italiana di atletica leggera (Fidal). Il mix tra i voti espressi da un panel di esperti e le preferenze del pubblico sui social dell'Atletica Italiana ha incoronato i due atleti-simbolo del 2025, protagonisti di dodici mesi memorabili.



Furlani è stato due volte campione del mondo del lungo (indoor a Nanchino e outdoor a Tokyo), nonché argento europeo indoor; Battocletti, invece, è finita due volte sul podio mondiale a Tokyo (argento nei 10.000, bronzo nei 5000) ed è stata campionessa d'Europa nei 10 km su strada e nel cross.



La trentina chiuderà il 31 dicembre la sua stagione a Bolzano, nei 5 km della BOclassic Alto Adige. Assegnati anche gli altri premi. Il titolo di “Squadra dell'anno” va agli azzurri vincitori degli Europei a squadre (Coppa Europa) di Madrid. La “Stella nascente” al femminile è la sedicenne sprinter Kelly Doualla, campionessa europea U20 dei 100 metri; al maschile è invece l'ottocentista Francesco Pernici, giunto a un passo dallo storico record italiano di Marcello Fiasconaro. Il riconoscimento “Master dell'anno” va alla velocista e ostacolista Serena Caravelli e al mezzofondista Luigi Del Buono.