TRENTO. Oltre 1.700 studenti trentini provenienti da 27 scuole della provincia hanno partecipato a una due giorni sulle nevi di Tesero per assistere ad alcune gare delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026. L'iniziativa è stata organizzata dal Servizio Istruzione della Provincia con finalità educative legate all'ispirazione, all'orientamento e alla promozione di modelli positivi tra i giovani. Giovedì 12 febbraio, gli studenti hanno assistito alla 10 km tecnica libera individuale femminile, mentre oggi un secondo gruppo ha seguito la gara maschile della stessa specialità. Gli studenti erano accompagnati dai loro insegnanti.

L'assessore provinciale all'istruzione e cultura, Francesca Gerosa, ha sottolineato il valore formativo dell'esperienza: "Consentire ai nostri studenti di vivere le Olimpiadi da vicino è un'opportunità educativa di straordinario valore. Anche senza essere in gara, i nostri giovani possono immergersi in un'esperienza intensa, capace di lasciare un segno profondo nel loro percorso di crescita". L'iniziativa si ripeterà, per altrettanti studenti, nelle giornate del 10, 11 e 13 marzo, a Tesero, quando gli studenti potranno partecipare alle gare di sci di fondo e biathlon, in occasione delle Paralimpiadi invernali Milano-Cortina 2026.