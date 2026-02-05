CORTINA D’AMPEZZO. Esordio vincente per Stefania Constantini e Amos Mosaner nel round robin del doppio misto di curling ai Giochi invernali. La coppia azzurra ha battuto la Corea 8-4 al Cortina Curling Olympic Stadium, chiudendo la partita con una mano nulla nell’ultimo end e controllando il punteggio dopo l’allungo nella parte centrale del match.



La gara si è aperta in salita: la Corea è passata avanti 1-0 nel primo end, approfittando della precisione iniziale e di un ghiaccio descritto come complicato da interpretare. L’Italia ha risposto nel secondo end con il pareggio (1-1), prima di trovare il primo vero strappo: nel terzo end sono arrivati 2 punti rubati per il 3-1, con un errore di misura della skip coreana Kim Seonyeong sull’ultima stone.



Il momento decisivo è stato il quarto end: casa affollata, scelte rischiose degli avversari e 3 punti per gli azzurri, che hanno portato il punteggio sul 6-1. Dopo l’intervallo la Corea ha provato a rientrare utilizzando il power play, ma ha raccolto solo un punto (6-2) grazie a un’altra imprecisione sull’ultima giocata.



Nel sesto end l’Italia ha messo in cassaforte la vittoria: una bocciata di alto livello di Mosaner e la freddezza di Constantini sull’ultima stone hanno fruttato altri 2 punti (8-2). Nel finale la Corea ha accorciato fino all’8-4, ma senza riuscire a riaprire davvero la sfida. Per Constantini e Mosaner, campioni olimpici in carica, la difesa del titolo comincia con un successo netto e convincente.