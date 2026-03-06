CORTINA D'AMPEZZO. Infortunio stamani per Davide Epis, azzurro dello snowboard alle Paralimpiadi invernali di Milano Cortina, durante le prove sulle piste di Cortina D'Ampezzo. E' il secondo incidente agli atleti della squadra di snowboard, dopo quello di ieri di Riccardo Cardani.

Epis avrebbe impattato su una vecchia frattura al braccio sinistro; sono in corso i controlli medici e solo dopo l'esito degli esami si deciderà se il giovane esordiente gareggerà.

Nel frattempo, dopo gli ultimi accertamenti, si deciderà nel pomeriggio la partecipazione o meno di Cardani alle gare.

Durante gli allenamenti è caduto anche il super favorito lo svizzero Fabrice Von Gruningen.

L'organizzazione ha quindi deciso di annullare il training dopo il sesto infortunio, avvenuto nello stesso punto, e di ridisegnare la pista.