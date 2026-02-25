TRENTO. Lo sciatore ipovedente plurimedagliato Giacomo Bertagnolli interverrà questa sera, con la guida Andrea Ravelli, sul palco del Festival di Sanremo, in vista delle paralimpiadi Milano Cortina, in programma dal 6 marzo. Il trentino, che a 27 anni vanta nel suo palmares già 4 medaglie d’oro alle Paralimpiadi, 3 d’argento e 1 di bronzo, oltre a 10 ori, 5 argenti e 2 bronzi iridati, è già stato alfiere azzurro a Pechino 2022. Venerdì 27 febbraio sera sarà invece a Bolzano come tedoforo in piazza Walther.