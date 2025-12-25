VAL PUSTERIA. Natale tra le montagne di casa per Jannik Sinner, che ha scelto la neve altoatesina per una breve pausa prima di tornare al lavoro. Qualche giorno in famiglia, piste innevate e ritmi lenti per ricaricare le energie dopo una stagione intensa.



Sulle piste non sono mancati gli incontri con i tifosi. Jannik Sinner si è fermato volentieri per foto e selfie, regalando sorrisi e disponibilità a chi lo ha riconosciuto. Scatti semplici, diventati rapidamente virali sui social.



A raccontare il clima delle feste anche le immagini condivise dalla fidanzata Laila, con il cane Snoopy protagonista. Un racconto informale che mostra il lato più quotidiano del campione lontano dai campi.