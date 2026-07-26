FIRENZE. La regina azzurra del mezzofondo continua ad aggiornare il proprio straordinario palmarès. Nadia Battoclettiha conquistato il suo 16° titolo italiano assoluto, imponendosi nei 5000 metri ai Campionati Italiani Assoluti di atletica in corso a Firenze.

La campionessa trentina ha preso il comando della gara senza lasciare spazio alle avversarie, tagliando il traguardo in 15'12"65. Alle sue spalle ha chiuso Micol Majori, mentre il distacco inflitto al resto del gruppo conferma la superiorità mostrata dalla portacolori delle Fiamme Azzurre.

L'obiettivo è ora rappresentato dagli Europei di Birmingham, in programma dal 10 al 16 agosto 2026, dove la campionessa trentina sarà chiamata a difendere i due titoli continentali conquistati sui 10.000 e 5.000 metri. Prima dell'appuntamento europeo, domenica 26 luglio tornerà nuovamente in pista allo stadio Ridolfi di Firenze, questa volta nei 1500 metri.