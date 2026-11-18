TRENTO. Nadia Battocletti è ancora Atleta di Diamante per Fidal Trentino. Come già nella prima edizione 2025, la ventiseienne delle Fiamme Azzurre ha meritato il premio di atleta simbolo della stagione dell’atletica trentina, al termine dell’evento ospitato dalla Sala di Rappresentanza del Comune di Trento, a Palazzo Geremia. "E’ stata un’altra stagione eccezionale, sono arrivati risultati di assoluto valore nonostante qualche difficoltà e proprio per questo è un onore poter ricevere ancora questo premio - ha detto l’atleta azzurra - Domenica ad Atapuerca scatterà un’altra stagione, in vista degli EuroCross del 13 dicembre a Belgrado. Ricevere l’abbraccio del mio Trentino per me ha sempre un significato particolare e ci tengo ad essere ambasciatrice del mio territorio".

A brillare accanto a 'StraordiNadia' un altro fuoriclasse trentino, Yeman Crippa. Di rientro da New York, Yeman Crippa (Fiamme Oro) è stato incoronato come autore del gesto sportivo dell’anno, in un 2026 che l’ha visto secondo nella New York City Marathon ma anche vincente nella Maratona di Parigi, primatista italiano di mezza maratona, piazzato a ridosso del podio nei 10.000 metri degli Europei di Birmingham e nei Mondiali di corsa su strada e nuovamente vincitore del Giro al Sas, per il secondo anno consecutivo. "Questo premio ha un sapore particolare, certifica il percorso che ho fatto e cercherò di fare di tutto per essere qui anche l’anno prossimo, magari con un riconoscimento ancora più prezioso da mostrare", ha dichiarato Crippa.