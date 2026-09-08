ROVERETO. Nadia Battocletti chiude la sua indimenticabile stagione con una vittoria sulla pista di casa. La mezzofondista di Cles si è imposta questa sera, martedì 8 settembre, nei 1500 metri femminili del Palio della Quercia, fermando il cronometro sull’ottimo tempo di 3’59”5.

Battocletti si presentava al via da grande favorita nella gara più attesa della 62ª edizione del Palio della Quercia di Rovereto. Una prova che la trentina conosce bene e che aveva già conquistato nella passata edizione. Anche questa volta ha rispettato il pronostico, regalando al pubblico dello stadio Quercia un’altra vittoria.

Per Nadia Battocletti si tratta dell’ultimo sigillo di una stagione da ricordare, conclusa proprio davanti al pubblico di casa. L’atleta trentina era arrivata a Rovereto reduce dalla grande prestazione di Bellinzona, dove aveva stabilito il record italiano, confermando anche nell’appuntamento roveretano il suo eccellente stato di forma.

Il 2026 consacra Nadia Battocletti tra le grandi dell’atletica mondiale. La trentina ha conquistato l’oro nei 3.000 ai Mondiali indoor di Toruń e firmato una storica doppietta agli Europei di Birmingham, vincendo 5.000 e 10.000 metri. In Italia si è presa i titoli assoluti nei 1.500 e 5.000, mentre sulla scena internazionale ha trionfato anche nei 5.000 in Diamond League. A Bellinzona, il 30 agosto scorso, è arrivata un’altra impresa: vittoria nei 1.500 e nuovo record italiano in 3’57”54.