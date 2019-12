Lewis Hamilton, da neocampione del mondo, ha vinto il Gp di Abu Dhabi di Formula 1, che si è disputato sul circuito di Yas Marina. Il britannico della Mercedes ha preceduto sul traguardo l’olandese Max Verstappen; terzo il primo dei due ferraristi, Charles Leclerc. L’altro pilota della Ferrari, il tedesco Sebastian Vettel, ha ottenuto il quinto posto nell’ordine d’arrivo.



«Sono orgoglioso ma anche enormemente grato per questa squadra incredibile, la Mercedes continua a spingere e chi avrebbe mai pensato che saremmo arrivati ad essere così forti. Questa macchina è una vera e propria opera d’arte». Lewis Hamilton commenta così la vittoria del Gran Premio di Abu Dhabi, ultima tappa del Mondiale di Formula 1.

Ottantaquattresima vittoria in carriera, undicesima in stagione per il campione del mondo che chiude il campionato sul gradino più alto del podio: «Viaggiamo in tutto il mondo e vediamo tante persone che continuano a ispirarci, voglio ringraziarle tutte - ha dichiarato Hamilton nel post gara - Sono davvero troppo felice».



Infine il britannico spera di poter lottare con Verstappen e Leclerc, con lui sul podio, anche nella prossima stagione: «Ci sono tanti giovani che stanno emergendo, se guardiamo tutta la griglia sono tutti giovanissimi. Sono molto fiero di poter competere con tanti ragazzi che stanno facendo un lavoro fenomenale e spero di poter battagliare in modo ancor più serrato nel futuro».