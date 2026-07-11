CITTÀ DEL CAPO. Il calcio sudafricano è in lutto per la morte di Jayden Adams, centrocampista di 25 anni che aveva rappresentato il proprio Paese ai Mondiali disputando tutte le partite della fase a gironi. Il giocatore è stato trovato senza vita questa mattina in un'abitazione di Schotschekloof, quartiere centrale di Città del Capo.

La notizia è stata diffusa dal ministro dello Sport sudafricano Gayton McKenzie, che ha espresso profondo cordoglio per la scomparsa del giovane talento. «È con profondo sgomento e grande tristezza che ho appreso della scomparsa di Jayden Adams. Il calcio sudafricano ha perso uno dei suoi giovani talenti più promettenti», ha dichiarato.

Le autorità non hanno fornito informazioni sulle cause del decesso. La polizia del Capo Occidentale ha avviato un'indagine per ricostruire quanto accaduto dopo il ritrovamento del corpo del 25enne.

«Le circostanze relative a questo incidente sono oggetto di indagine», ha spiegato il portavoce della polizia FC van Wyk. Gli accertamenti proseguiranno nelle prossime ore per chiarire la dinamica della morte del centrocampista, diventato uno dei volti emergenti del calcio sudafricano durante la competizione iridata.