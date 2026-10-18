TRENTO. Oltre 400 atleti provenienti da tutta Italia hanno animato la Trento Monte Bondone Roll, appuntamento valido come 13ª e 14ª prova della Coppa Italia 2026 di skiroll. Nella mass start in tecnica classica, con arrivo a Vason, successi per la roveretana Maria Eugenia Boccardi e per il pordenonese Marco Gaudenzio. La manifestazione, organizzata dal Team Futura, si è disputata sotto la pioggia e con temperature in sensibile calo.

Nella gara femminile Boccardi, portacolori dell'Under Up Ski Team, ha tagliato il traguardo in solitaria con il tempo di 24'09"3, precedendo di 14"6 Anna Morandini e di 15"7 Paola Beri. In campo maschile, sugli 8,5 chilometri, Gaudenzio si è imposto allo sprint in 34'58" davanti ai compagni del Team Futura Mattia Armellini e Stefano Dal Magro. Quarto Davide Battagin, seguito dal trentino Emanuele Zamboni e dal giovane Gabriel Selle.

Tra gli allievi vittorie di Marco Combi e Cristina Bucci, mentre nella categoria ragazzi si sono imposti Sofia Orsi e Renè Vistalli. Il Memorial Bernardo Trabalzini, assegnato alla migliore società nella classifica a punti, è stato conquistato dallo Sci Club Subiaco, al termine di una due giorni dedicata al ricordo del fondatore del Team Futura.

La Coppa Italia Next Pro si concluderà il 24 e 25 ottobre tra Valdobbiadene e Caneva, con una sprint in tecnica libera e una mass start in tecnica classica.