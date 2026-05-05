MODENA. Serviva un’impresa che non è arrivata. L’Itas Trentino si arrende alla Valsa Group Modena nella finale dei playoff per il quinto posto e dice addio all’Europa. Il 3-1 maturato al PalaPanini chiude la serie e consegna ai canarini il pass per la Cev Challenge Cup, lasciando i gialloblù fuori dalle competizioni continentali per la prima volta dopo 18 anni.



Un dato che pesa: dall’era di Radostin Stoytchev in poi Trento aveva sempre partecipato a una coppa europea, con 14 presenze in Champions League e 4 in Cev Cup. Una striscia che si interrompe al termine di una stagione complicata.



La gara di ritorno non ha lasciato spazio a rimpianti. Dopo il successo netto di Modena in gara-1, anche gara-2 ha visto i padroni di casa più solidi e continui. Il primo set è andato ai canarini 25-21, con Davyskiba e Porro protagonisti. Trento ha reagito nel secondo parziale, vinto 25-23 grazie ai colpi di Lavia, ma nel momento decisivo non è riuscita a mantenere il livello.



Nel terzo set Modena ha allungato con decisione (25-20), sfruttando gli errori al servizio degli ospiti e trovando punti pesanti con Buchegger e ancora Porro. Il quarto parziale è stato senza storia: 25-13 con dominio modenese, tra ace e attacchi efficaci che hanno spento ogni tentativo di rimonta.



Per l’Itas resta l’amarezza di una stagione chiusa senza trofei e senza Europa. Per Modena, invece, una vittoria che vale molto più di un semplice quinto posto.