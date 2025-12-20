TRENTO. Il Trento non delude le aspettative e supera le Dolomiti Bellunesi con un netto 2-0, confermando la propria solidità nel campionato di Serie C. Una partita che, per lunghi tratti, si è rivelata più complicata del previsto, ma che i gialloblù hanno saputo sbloccare grazie alla giocata decisiva di Cappelletti al 65'.



La squadra trentina ha avuto il merito di controllare il ritmo della gara, non concedendo praticamente nulla alle ospiti e amministrando il vantaggio con grande attenzione. Nel finale, quando le avversarie hanno effettuato i consueti cambi per provare a tornare in partita, il Trento ha colpito ancora: al 90' è arrivato il raddoppio firmato da Dalmonte, che ha definitivamente messo al sicuro il risultato.



Proprio il numero dieci ha avuto altre occasioni per allargare il margine, confermando di essere in splendida forma. Le Dolomiti Bellunesi non hanno trovato gli spazi per impensierire seriamente il Trento.