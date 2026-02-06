MILANO. Parte ufficialmente la XXV edizione dei Giochi olimpici invernali di Milano Cortina, con la cerimonia di apertura allo stadio di San Siro davanti a 67 mila spettatori. Lo stadio Meazza è tutto esaurito e, secondo quanto riferito dagli organizzatori, si tratta del miglior risultato di sempre per un’Olimpiade invernale. Sugli spalti tifosi arrivati da tutto il mondo, con un clima di festa e partecipazione già dal primo pomeriggio.



Tra i momenti più commentati della serata, l’arrivo a sorpresa del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, protagonista di un video narrativo trasmesso sui maxi schermi. Il capo dello Stato viene mostrato a bordo di un tram storico di Milano, il numero 26, richiamo diretto all’anno dei Giochi. A guidare il mezzo un conducente d’eccezione: Valentino Rossi, pluricampione del mondo delle moto, mentre tra i passeggeri compaiono anche orchestrali della Scala e atleti con gli sci.



Il filmato accompagna l’arrivo delle autorità e gioca sul mistero: il passeggero viene inizialmente inquadrato di spalle, poi un gesto semplice – il recupero di un peluche caduto – svela l’identità di Mattarella. Il tram arriva al capolinea davanti allo stadio e il saluto tra il presidente e Rossi chiude la sequenza, diventata uno dei simboli dell’apertura nel segno della città e dei suoi riferimenti più riconoscibili.



La cerimonia entra quindi nel vivo con lo show sul prato di San Siro: l’avvio è affidato ai ballerini della Scala Claudio Coviello e Antonella Albano, seguiti dall’ingresso di Matilda De Angelis nel ruolo di “direttrice” della serata. Tra le prime immagini sceniche anche l’omaggio a Raffaella Carrà, inserito nel quadro dedicato alla creatività italiana.